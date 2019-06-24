Суд прекратил производство по иску Kinodanz к BadComedian

Суд прекратил производство по иску Kinodanz к BadComedian

Красногорский городской суд Московской области прекратил производство по иску на 1 млн руб. кинокомпании Kinodanz к блогеру Евгению Баженову (BadComedian), передает корреспондент ТАСС из зала суда.

«Прекратить производство в связи с отказом от иска», — пояснила решение судья.

«Красногорский городской суд принял отказ от иска со стороны Kinodanz. Мы полностью удовлетворены, сегодняшнее решение суда не предусматривает ни удаления обзора, ни выплаты компенсаций», — заявил РБК адвокат Евгения Баженова Сергей Панченко.

В середине июня стороны заключили мировое соглашение, его условия не раскрывались. Иск был подан в начале 2019 года после критического обзора блогера на фильм «За гранью реальности» — Kinodanz формально объяснила свои претензии тем, что Баженов незаконно использовал в интернете 20 минут оригинального контента, раскрыв сюжет ленты, и тем самым нанес ущерб создателям, которые в тот момент начинали продажу фильма на цифровых платформах.