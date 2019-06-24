Суд прекратил производство по иску Kinodanz к BadComedian

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 62,82 -0,21 EUR Бирж. 71,59 -0,06 Brent 64,42 -1,12% USD Нал. 63,60 62,48 EUR Нал. 72,33 71,13 USD ЦБ 62,91 -0,22 EUR ЦБ 71,60 +0,25 EUR/USD 1,1396 +0,0028 BTC/USD Бирж. 10 934,00 +14,00 IMOEX 2 760,84 -0,01% RTSI 1 384,55 +0,69% DJIA 26 767,69 +0,18% Nasdaq 8 033,62 +0,02%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
UnitedHealth $270 (+8,91%) прогноз Barclays Capital к 17.04.20
Доллар/Рубль ₽62 (-1,31%) прогноз Goldman Sachs к 24.06.20
Лукойл ₽6 066 (+14,86%) прогноз Открытие Брокер к 23.12.19
Полюс ₽7 099,42 (+18,93%) прогноз Sberbank Investment Research к 21.06.20
Золото $1 450 (+3,2%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
UnitedHealth $270 (+8,91%) прогноз Barclays Capital к 17.04.20
Доллар/Рубль ₽62 (-1,31%) прогноз Goldman Sachs к 24.06.20
Лукойл ₽6 066 (+14,86%) прогноз Открытие Брокер к 23.12.19
Полюс ₽7 099,42 (+18,93%) прогноз Sberbank Investment Research к 21.06.20
Золото $1 450 (+3,2%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Лента новостей
Курс доллара на 25 июня
USD ЦБ: 62,91 (-0,22) Quote, 13:56
Курс евро на 25 июня
EUR ЦБ: 71,6 (+0,25) Quote, 13:56
11 вещей, которые полезно иметь в рабочем гардеробе летом РБК Стиль и BOSS, 18:21 Турция объяснил необходимость С-400 недостаточной защитой со стороны НАТО Политика, 18:20 При столкновении двух истребителей в Германии погиб пилот Общество, 18:08 Лучшие бьюти-попутчики: как собрать правильную косметичку в путешествие Спецпроект РБК PINK, 17:58 Широков ответил на выдвижение Булыкина в кандидаты Мосгордумы Спорт, 17:56 Суд прекратил производство по иску Kinodanz к BadComedian Общество, 17:48 Голикова объяснила сообщения о сокращении бюджетных мест в вузах Общество, 17:23 СК показал видео ареста экс-главы департамента Минпромторга Общество, 17:20 ФСБ за год выявила более 50 членов ИГ на юге России Общество, 17:15 Минобороны объявило об учениях с С-400 и «Искандеров» по приказу Путина Политика, 17:14 В Минске заявили о неспособности «Дружбы» работать в полную силу еще год Бизнес, 17:11 Российскую тяжелоатлетку дисквалифицировали на четыре года за допинг Спорт, 17:01 В Тбилиси прошел автопробег с требованием отставки главы МВД Грузии Общество, 16:49 Как технологии позволяют снизить риск онкозаболеваний РБК и Philips, 16:43
Общество ,  
0 
Суд прекратил производство по иску Kinodanz к BadComedian

Красногорский городской суд Московской области прекратил производство по иску на 1 млн руб. кинокомпании Kinodanz к блогеру Евгению Баженову (BadComedian), передает корреспондент ТАСС из зала суда.

«Прекратить производство в связи с отказом от иска», — пояснила решение судья.

«Красногорский городской суд принял отказ от иска со стороны Kinodanz. Мы полностью удовлетворены, сегодняшнее решение суда не предусматривает ни удаления обзора, ни выплаты компенсаций», — заявил РБК адвокат Евгения Баженова Сергей Панченко.

Общество
BadComedian и Kinodanz заключили мировое соглашение по иску на ₽1 млн

В середине июня стороны заключили мировое соглашение, его условия не раскрывались. Иск был подан в начале 2019 года после критического обзора блогера на фильм «За гранью реальности» — Kinodanz формально объяснила свои претензии тем, что Баженов незаконно использовал в интернете 20 минут оригинального контента, раскрыв сюжет ленты, и тем самым нанес ущерб создателям, которые в тот момент начинали продажу фильма на цифровых платформах.

BadComedian отмечал, что объем цитирования не прописан в российском законодательстве, и назвал поданный иск «попыткой цензурировать критику». По словам Баженова, в Kinodanz ему заявляли, что за кинокомпанией стоят «влиятельные люди» и что ее поддерживает Министерство культуры.

Теги: Судебный иск, Видеоблогер, кинопроизводство, новости РБК
Материалы по теме
Минкультуры не станет поддерживать компанию в суде против BadComedian
Технологии и медиа
Рашкин попросил Чайку проверить поддержку Минкультуры студии Kinodanz
Общество
Продюсер Kinodanz объяснил причины иска к блогеру BadComedian
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter