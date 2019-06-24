СК показал видео ареста экс-главы департамента Минпромторга

Следственный комитет России (СКР) опубликовал в YouTube видео ареста бывшего директора департамента химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий Минпромторга. В сопроводительном тексте имя арестованного не называется. 21 июня РБК писал, что задержан был Владимир Потапкин.

Видео: Следственный комитет РФ

«Бывший чиновник задержан, доставлен из Москвы в Хабаровск, по ходатайству следственных органов СК России судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении ведомства.

На кадрах видно, как люди в штатском заходят в управление ФСБ по Хабаровскому краю. За этим следуют кадры из Центрального районного суда Хабаровска. В суде человека, чье лицо скрыто капюшоном, заводят в клетку.