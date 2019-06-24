Ростуризм объяснил порядок возврата денег за туры в Грузию

Самостоятельные и организованные туристы смогут вернуть деньги за туры и авиабилеты в Грузию, говорится в сообщении Ростуризма. Средства должны вернуть в полном размере.

Для того чтобы вернуть средства за тур на сроки после 8 июля организованные туристы должны обратиться к своему турагенту или туроператору. Они должны вернуть полную стоимость, в том числе и за авиабилеты. Самостоятельные туристы могут обратиться в агентство, где приобретались авиабилеты.

Средства могут быть возвращены и за авиабилеты и туры, вылет по которым должен быть до 8 июля, в том числе и по невозвратным тарифам. «Независимо от наличия или отсутствия условия о невозвратности («невозвратный») авиабилета, его стоимость возвращается в полном объеме в случае вынужденного отказа пассажира от перелета, если перевозка ни на одном участке не была выполнена», — напомнили в Ростуризме.

Кроме того, турист может потребовать предоставить ему альтернативный тур.

Иностранным авиакомпаниям не запрещено осуществлять воздушные перевозки в Грузию, однако турист все же может обратиться в офис перевозчика с требованием вернуть средства. «В случае получения отказа от иностранной компании либо оставления заявления без ответа, турист обращается в суд по месту своего жительства и с жалобой в Роспотребнадзор по месту нахождения агентства», — пояснили в Ростуризме.