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Ростуризм объяснил порядок возврата денег за туры в Грузию

Самостоятельные и организованные туристы смогут вернуть деньги за туры и авиабилеты в Грузию, говорится в сообщении Ростуризма. Средства должны вернуть в полном размере.

Для того чтобы вернуть средства за тур на сроки после 8 июля организованные туристы должны обратиться к своему турагенту или туроператору. Они должны вернуть полную стоимость, в том числе и за авиабилеты. Самостоятельные туристы могут обратиться в агентство, где приобретались авиабилеты.

Средства могут быть возвращены и за авиабилеты и туры, вылет по которым должен быть до 8 июля, в том числе и по невозвратным тарифам. «Независимо от наличия или отсутствия условия о невозвратности («невозвратный») авиабилета, его стоимость возвращается в полном объеме в случае вынужденного отказа пассажира от перелета, если перевозка ни на одном участке не была выполнена», — напомнили в Ростуризме.

Кроме того, турист может потребовать предоставить ему альтернативный тур.

Иностранным авиакомпаниям не запрещено осуществлять воздушные перевозки в Грузию, однако турист все же может обратиться в офис перевозчика с требованием вернуть средства. «В случае получения отказа от иностранной компании либо оставления заявления без ответа, турист обращается в суд по месту своего жительства и с жалобой в Роспотребнадзор по месту нахождения агентства», — пояснили в Ростуризме.

Президент России Владимир Путин 21 июня подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля. Туроператорам рекомендовано не продавать путевки, а правительству президент поручил вернуть всех россиян на родину. Это решение было связано с беспорядками и политическим конфликтом в Грузии, которые продолжаются с прошлой недели.

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Теги: Ростуризм, Грузия, туристы
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