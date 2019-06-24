Почти 100 тыс. жителей Симферополя остались без света из-за аварии

В Симферополе более 98 тыс. жителей остались без света из-за аварии на одной из линий электропередачи. Об этом сообщает ГУ МЧС Крыма.

По ситуации на 14:00 мск электричества нет в районах площади Куйбышева, улиц Лермонтова и Белы Куна, проспекта Победы и железнодорожного вокзала. По данным «Крымэнерго», из-за сильного ветра и дождя в понедельник, 24 июня, в 12:45 мск были отключены воздушные линии электропередачи 110 кВ ТЭЦ Симферопольская — Северная.

В пятницу, 21 июня, в Чечне из-за отключения воздушной линии электропередачи без света остались 42,9 тыс. человек.