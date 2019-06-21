В Чечне из-за аварии без света остались почти 43 тыс. человек

В Чечне из-за аварии без света остались почти 43 тыс. человек

В Чечне 42,9 тыс. человек остаются без электричества из-за отключения воздушной линии. Об этом сообщается на сайте Минэнерго.

В 19:38 мск действием защит отключилась ВЛ 110 кВ Грозный — Восточная, из-за этого обесточены оказались несколько подстанций. Без света остались более 128 тыс. человек, позднее части потребителей подали напряжение.

В настоящее время ведутся восстановительные работы.

Ранее в июне жители трех районов Чечни остались без света из-за отключения воздушной линии электропередач. Более 21 тыс. человек в Грозненском, Урус-Мартановском и Ачхой-Мартановском районах остались без электричества. Позднее в тот же день авария была устранена.





