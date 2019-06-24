Путин назвал выручку от экспорта российской военной техники

Президент России Владимир Путин рассказал, что финансовые показатели экспорта в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС) составили почти $16 млрд в 2018 году. Об этом он заявил на заседании комиссии по вопросам ВТС с иностранными государствами, сообщается на сайте Кремля.

«Финансовые показатели экспорта ВТС увеличиваются уже четвертый год подряд и вплотную приблизились к отметке в $16 млрд. При этом в первые пять месяцев текущего года позитивная динамика сохраняется», — сказал он.

По словам президента, валютная выручка от экспорта военной техники увеличилась на 45%, а общий портфель заказов достиг $54 млрд. Он отметил, что Россия занимает второе место на мировом рынке вооружений.

Путин также рассказал, что в прошлом году на 2% был перевыполнен план поставок товаров военного назначения за рубеж. При этом он отметил, что был подготовлен проект новой стратегии ВТС, которая учитывает введение санкций.