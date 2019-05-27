Mazda объявила об отзыве 1,6 тыс. машин в России

Mazda объявила об отзыве 1,6 тыс. машин в России

Официальный представитель Mazda на российском рынке «Мазда Мотор РУС» отзывает 1678 автомобилей из-за неполадок в моторе стеклоочистителя ветрового стекла. Об этом сообщается на сайте Росстандарта.

Под отзыв попали автомобили Mazda 3, реализованные с сентября 2015 года по март 2018 года.

«На транспортных средствах Mazda 3 будет выполнена замена переднего блока управления оборудованием кузова (F-BCM), в состав которого входит модифицированное реле мотора стеклоочистителя ветрового стекла», — говорится в сообщении.

Ремонт для владельцев машин проведут бесплатно. «Мазда Мотор РУС» проинформирует о необходимости предоставить автомобиль на ремонт.

В середине мая об отзыве почти 500 кроссоверов Q5 в России объявила Audi из-за возможных неполадок с тормозной системой. Отзыву подлежат автомобили, реализованные в 2018–2019 годы. У них проверят тормозной цилиндр и при необходимости бесплатно его заменят.