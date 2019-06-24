Защита обжаловала арест основателя «Русского молока» Бойко-Великого

Защита основателя агрохолдинга «Русское молоко» Василия Бойко-Великого подала апелляцию на его арест, заявил РБК его адвокат Алексей Аверьянов.

Адвокат просит отменить решение Басманного суда и назначить бизнесмену меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Поступление апелляционной жалобы подтвердили РБК в Басманном суде.

Ранее суд отправил Бойко-Великого в СИЗО до 19 августа. Ему предъявлено обвинение в особо крупной растрате, совершенной организованной группой (ч. 4 ст.160 УК). Защита уже просила отпустить его под залог в 10 млн руб.

По данным следствия, Бойко-Великий, будучи владельцем 10% уставного капитала банка «Кредит-Экспресс», присвоил средства компании в размере свыше 180 млн руб. и $929 тыс. Вместе с ним по делу проходят бывшие директор банка Алла Кабанова, главный бухгалтер Мария Антонова, менеджеры Анастасия Новотная, Егор Пихтин, Елена Чуева и Наталья Ципинова. Защита называет дело бизнесмена «заказным» и связывает уголовное преследование с его гражданской позицией.