В Омске медведь откусил руку нетрезвому мужчине

В Омске медведь откусил руку нетрезвому местному жителю, который решил его покормить. Как сообщает издание NGS55, мужчине был сразу наложен жгут, однако в итоге спасти конечность не удалось. В бессознательном состоянии пострадавший был доставлен в больницу. Его состояние оценивается как тяжелое.

Издание «Город 55» сообщает, что медведь в течение четырех лет жил на мини-ферме на территории омской промзоны, а пострадавший был помощником ее хозяина. Он впервые решился покормить животное и потому зашел в вольер.

В полиции сообщили, что будут разбираться в деталях случившегося. Там уточнили, что поскольку доступ на мини-ферму был закрыт, а хозяин о наличии у него медведя не сообщал, о том, что животное живет в черте города, в органах правопорядка ничего не знали.