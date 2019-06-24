В город под Екатеринбургом отправили ОМОН после убийства в драке

В город Нижние Серги в Свердловской области были отправлены бойцы ОМОН для охраны общественного порядка после драки, в результате которой был убит один человек. Об этом сообщает местный портал E1.ru со ссылкой на Росгвардию.

«Сотрудники ОМОН действительно присутствуют, участвуют в охране общественного порядка», — рассказали в федеральной службе войск нацгвардии. Там также опровергли информацию «УралИнформБюро» и других местных СМИ о том, что ОМОН оцепил территорию города и пропускал в него только тех, у кого есть местная прописка.

«ОМОН участвовал в обеспечении порядка 23 июня, но сегодня сотрудники ОМОН к обеспечению порядка не привлекаются», — уточнили РБК в пресс-службе Росгвардии по УрФО.

В то же время приезд сил ОМОН в город подтвердила РБК и местная жительница. Она рассказала, что в настоящее время в городе спокойная обстановка.

«В целом все спокойно. ОМОН был, но никакого оцепления города не было, скорее подстраховка. О каких-либо конфликтах я не слышала, но народ напуган, многие боятся выходить на улицу, возможно и обоснованно», — заявила она. Другой местный житель добавил, что ОМОН дежурит у поста ДПС на въезде в город, а по самому поселению стало ездить больше патрульных машин.