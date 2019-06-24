ЦБ предложил включить в ОСАГО коэффициент по утрате товарной стоимости

Банк России подготовил проект реформы Единой методики определения размера расходов на восстановительный ремонт автомобилей по ОСАГО. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу ЦБ.

Центробанк предложил ввести коэффициент по утрате товарной стоимости (УТС) автомобиля. Издание отмечает, что обычно страховые компании уклоняются от подобных выплат, так как нет соответствующей нормативной базы.

Проект предусматривает, что компенсацию будут начислять в случае замены несъемных элементов кузова, устранения перекоса кузова или рамы, а также ремонта съемных и несъемных частей кузова, полной или частичной покраски машины и разборки салона автомобиля.

При этом выплаты за УТС не получат те водители, срок эксплуатации автомобилей которых превышает пять лет либо если машину используют как такси в течение более 2,5 лет. Помимо этого компенсацию не получат за грузовики старше трех лет, автобусы перевозчиков старше года, а также за остальные автобусы старше трех лет. Если на момент аварии в кузове была коррозия, выплаты тоже не будет, как и при мелких повреждениях.