Крупные страховщики увеличили стоимость полисов ОСАГО в Москве

Речь идет о компаниях «Альфастрахование», «Ингосстрах» и «Росгосстрах». В мае они увеличили базовые ставки по ОСАГО в столице на 11-14%, пишут «Ведомости»

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

На прошлой неделе две крупных российских компании на рынке ОСАГО — «Альфастрахование» и «Ингосстрах» — повысили базовые ставки по обязательному страхованию автогражданской ответственности в Москве. Соответствующие приказы были опубликованы на их сайтах, соответственно, 20 и 23 мая. Внимание на документы обратила газета «Ведомости».

На основе именно этого показателя страховщики рассчитывают итоговую стоимость полиса, учитывая при этом в том числе возраст водителя, его стаж, аварийность и проч.

Стоимость ОСАГО, указывается в документах компаний, была изменена в соответствии с указанием ЦБ от декабря прошлого года «О предельных размерах базовых ставок страховых тарифов». Речь идет о расширении регулятором предельных размеров базовых ставок на 20% в обе стороны: с 3432–4118 руб до 2746–4942 руб. В силу соответствующая норма вступила 9 января. Так, тарифы и у «Альфастрахования», и у «Ингосстраха» для столичных владельцев машин (категория «B», «BE») повысились на одну и ту же величину: с 3,6 тыс. руб. до 4118 руб. (на 14%).

Помимо этих организаций, отмечают «Ведомости», базовую ставку ОСАГО в Москве после майских праздников также поднял «Росгосстрах». Об этом газете рассказал представитель компании. Тарифы для москвичей, по его данным, увеличились на 11%, тоже до 4118 руб. (прежде эта сумма оценивалась в 3699 руб.).