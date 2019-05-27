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Amazon $2 200 (+20,4%) прогноз CFRA к 25.04.20 Купить
Weibo $75 (+71,08%) прогноз Barclays Capital к 04.02.20 Купить
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Финансы ,  
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Крупные страховщики увеличили стоимость полисов ОСАГО в Москве
Речь идет о компаниях «Альфастрахование», «Ингосстрах» и «Росгосстрах». В мае они увеличили базовые ставки по ОСАГО в столице на 11-14%, пишут «Ведомости»
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

На прошлой неделе две крупных российских компании на рынке ОСАГО — «Альфастрахование» и «Ингосстрах» — повысили базовые ставки по обязательному страхованию автогражданской ответственности в Москве. Соответствующие приказы были опубликованы на их сайтах, соответственно, 20 и 23 мая. Внимание на документы обратила газета «Ведомости».

На основе именно этого показателя страховщики рассчитывают итоговую стоимость полиса, учитывая при этом в том числе возраст водителя, его стаж, аварийность и проч.

Стоимость ОСАГО, указывается в документах компаний, была изменена в соответствии с указанием ЦБ от декабря прошлого года «О предельных размерах базовых ставок страховых тарифов». Речь идет о расширении регулятором предельных размеров базовых ставок на 20% в обе стороны: с 3432–4118 руб до 2746–4942 руб. В силу соответствующая норма вступила 9 января. Так, тарифы и у «Альфастрахования», и у «Ингосстраха» для столичных владельцев машин (категория «B», «BE») повысились на одну и ту же величину: с 3,6 тыс. руб. до 4118 руб. (на 14%).

Помимо этих организаций, отмечают «Ведомости», базовую ставку ОСАГО в Москве после майских праздников также поднял «Росгосстрах». Об этом газете рассказал представитель компании. Тарифы для москвичей, по его данным, увеличились на 11%, тоже до 4118 руб. (прежде эта сумма оценивалась в 3699 руб.).

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ЦБ одобрил новый диапазон тарифов ОСАГО

В российском Центробанке после вступления в силу изменений прогнозировали, что стоимость полиса ОСАГО из-за нового указания не должна вырасти более чем на 1,5%, писал РБК.

«Ведомости», в свою очередь, отмечают, что с начала года средняя стоимость ОСАГО только уменьшалась. Это, по данным газеты, следует из материалов Российского союза автостраховщиков. По оценкам экспертов, с начала 2019-го этот показатель снизился на 5,62%. Таким образом, средняя стоимость полиса за первые четыре месяца составила 5219 руб. Это, замечает издание, на 311 руб. меньше, чем в январе — апреле прошлого года.

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Лидер рынка ОСАГО отчитался о первых продажах после изменения тарифов

Тарифную политику отдельных страховщиков в ЦБ газете комментировать отказались, однако отметили будут внимательно следить за ситуацией на рынке ОСАГО. На цену этих полисов, добавил представитель регулятора, влияет множество факторов. С 1 июня в ОСАГО, напомнили в Центробанке, начнет работать омбудсмен. Это, считают в пресс-службе регулятора, «также может оказать влияние на цену полиса».

Упомянутые компании не единственные, кто изменил базовые ставки после вступления в силу нового тарифного коридора ЦБ. В январе это также сделал крупнейший страховщик России (шестой на рынке ОСАГО) СОГАЗ. На территорий своего присутствия компания тогда подняла ставки тарифов на 60%, установив в 140 из 358 регионов предельное значение тарифа — 4942 руб.

В этот же период страховая компания ВСК (пятое место на рынке ОСАГО) снизила тарифы для физлиц на 10% в шести регионах. Компания МАКС (седьмое место) тогда, в свою очередь, в подавляющем большинстве регионов увеличила базовые ставки до верхней границы — 4942 руб.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: ОСАГО, Москва
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