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Union Pacific $200 (+17,51%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20
Золото $1 450 (+3,2%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Лукойл ₽6 972 (+31,05%) прогноз Велес Капитал к 30.05.20
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Минсельхоз поддержал идею о минимальной розничной цене на винные напитки

Минсельхоз поддержал предложение курирующего агропромышленный комплекс вице-премьера Алексея Гордеева о введении минимальной розничной цены на винные напитки. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства.

В министерстве отметили, что готовы детально проработать инициативу со всеми заинтересованными ведомствами, общественными организациями и представителями отрасли. Со ссылкой на отраслевых экспертов там добавили, что такая мера позволит вытеснить с рынка контрафактную и нелегальную продукцию, а также оказать поддержку отечественным производителям, виноделам и виноградарям, которые производят качественную продукцию из местного сырья.

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«При этом ведомством, ответственным за расчет введения минимальных розничных цен, является Министерство финансов России. Представители Минсельхоза принимают активное участие в совещаниях на площадке Минфина, на которых обсуждаются данные вопросы», — заключили в Минсельхозе.

Речь идет о предложении Гордеева, которое он сделал по итогам прошедшего 10 июня совещания. Тогда он поручил проработать вопрос о целесообразности введения минимальной розничной цены на винные напитки крепостью от 1,5 до 22 градусов, которые содержат в себе не менее 50% виноматериалов.

Практика минимальных цен на алкоголь сейчас распространяется на водку, коньяк, бренди и шампанское.

Теги: Минсельхоз, Алексей Гордеев, винные напитки
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