В Крыму потребовали от Украины освободить жителя Севастополя

Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте Александр Молохов заявил, что Украина должна освободить жителя Севастополя Степана Резуника, сообщает «РИА Новости».

«Мы требуем от киевских властей немедленно освободить крымского ополченца, в противном случае данный вопрос будет вынесен на международный уровень», — сказал он.

Он отметил, что житель Севастополя «держится мужественно» и не признает свою вину. По его словам, его защищает «надежный украинский адвокат». Молохов добавил, что планируется поднять вопрос об освобождении Резуника на 41-й сессии Совета по правам человека ООН, а также обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Резуник находится в херсонском СИЗО.

Ранее его семилетняя дочь Варвара Резуник попросила украинского президента Владимира Зеленского освободить отца. Портал «Крым Press» отмечает, что она записала видеообращение.