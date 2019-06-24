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Union Pacific $200 (+17,51%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20
Золото $1 450 (+3,2%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Лукойл ₽6 972 (+31,05%) прогноз Велес Капитал к 30.05.20
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В Крыму потребовали от Украины освободить жителя Севастополя

Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте Александр Молохов заявил, что Украина должна освободить жителя Севастополя Степана Резуника, сообщает «РИА Новости».

«Мы требуем от киевских властей немедленно освободить крымского ополченца, в противном случае данный вопрос будет вынесен на международный уровень», — сказал он.

Он отметил, что житель Севастополя «держится мужественно» и не признает свою вину. По его словам, его защищает «надежный украинский адвокат». Молохов добавил, что планируется поднять вопрос об освобождении Резуника на 41-й сессии Совета по правам человека ООН, а также обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Резуник находится в херсонском СИЗО.

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Ранее его семилетняя дочь Варвара Резуник попросила украинского президента Владимира Зеленского освободить отца. Портал «Крым Press» отмечает, что она записала видеообращение.

ТАСС со ссылкой на уполномоченного по правам человека в Севастополе Павла Буцая сообщает, что Резуника арестовали 11 июня на территории Украины. По его словам, севастопольцу вменяют участие в незаконных бандформированиях. Буцай рассказал, что обвинение построили на опубликованной в соцсети фотографии с благодарностью от общественной организации, которую создали жители города в 2014 году.

Супруга задержанного Ирина Резуник сообщила агентству, что в 2014 году они с мужем помогали нуждающимся и развозили продукты и лекарства. По ее словам, они не состояли в общественных организациях и не работали на российские государственные и силовые структуры.

Теги: Крым, Севастополь, Украина, задержание
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