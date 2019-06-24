СМИ опубликовали видео загоревшегося кровельного центра в Краснодаре

В Краснодаре загорелся кровельный центр на площади 400 кв. м. Об этом порталу «Кубань 24» сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС. Издание «Кубанские новости» опубликовало видео с места происшествия.

Видео: Кубанские новости / YouTube

Здание находится на улице Дзержинского. Пожар начался в 02:15 по местному времени (совпадает с московским). Спасатели ликвидировали открытое горение в 05:51. Они продолжают работать на месте происшествия.

В результате пожара никто не погиб и не пострадал. Местное отделение «Комсомольской правды» отмечает, что в тушении принимали участие 40 спасателей и 13 единиц спецтехники.