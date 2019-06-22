В Екатеринбурге загорелся цех лакокрасочных материалов

В Екатеринбурге произошел пожар на территории цеха лакокрасочных материалов. Об этом сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

Общая площадь возгорания составляет 2,2 тыс. кв. м. Сообщение о пожаре на улице Труда поступило в 16:23 по местному времени. Из здания самостоятельно эвакуировались 18 рабочих предприятия, они не пострадали.

В 18:37 про местному времени пожар был локализован. В тушении задействованы 17 единиц спецтехники и более 50 сотрудников МЧС России. Огонь пытаются ликвидировать как с земли, так и с воздуха. Уточняется, что угрозы ближайшим жилым домам и окружающей среде нет.

В цехе были два газовых баллона, которые взорвались под воздействием высокой температуры. По данным ведомства, это стало причиной быстрого распространения огня. Пожар, в частности, переместился на примыкающий к цеху склад.