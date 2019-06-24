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Union Pacific $200 (+17,51%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20
Золото $1 450 (+3,2%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Лукойл ₽6 972 (+31,05%) прогноз Велес Капитал к 30.05.20
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Летевший в Уфу самолет Utair сел в Самаре из-за неисправности

Самолет авиакомпании Utair, вылетевший накануне вечером из Анапы в Уфу, ночью приземлился в Самаре в связи с технической неисправностью, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу аэропорта столицы Башкирии. Там указали, что посадка лайнера, на борту которого находились 99 пассажиров, прошла благополучно.

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В результате в Уфу пассажиров c опозданием доставил резервный борт.

Неисправность самолета привела к тому, что задержан был и рейс Utair Уфа — Анапа. 83 человека вылетели не в 6:50 по местному времени (как изначально было в расписании), а в 9:37.

Теги: Utair, неисправность самолета
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