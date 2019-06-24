В оздоровительном лагере под Красноярском отравились 12 детей

В оздоровительном лагере под Красноярском отравились 12 детей

Специалисты Роспотребнадзора зарегистрировали 12 случаев подозрения на заболевание острой кишечной инфекцией у воспитанников детского оздоровительного лагеря в Красноярском крае. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Речь идет о лагере «Сосновый бор» в поселке Борск. Ведомство провело санитарно-эпидемиологическое расследование и выявило нарушения: несоблюдение режима мытья посуды и контроля за работой поваров.

В лагере провели противоэпидемические мероприятия, сообщает Роспотребнадзор. Из-за вспышки инфекции администрация «Соснового бора» завершила первую оздоровительную смену досрочно.

В середине июня отравились 15 воспитанников лагеря «Самородок» в Забайкальском крае. Как сообщал региональный минздрав, троих из них госпитализировали с подозрением на кишечную инфекцию. Краевая прокуратура начала проверку по факту произошедшего.