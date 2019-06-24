В Словакии МиГ-29 подняли в воздух для сопровождения пассажирского Airbus

В Словакии МиГ-29 подняли в воздух для сопровождения пассажирского Airbus

Два истребителя МиГ-29 ВВС Словакии были подняты воздух из-за потери связи с пассажирским самолетом, сообщает портал Airlive.

Отмечается, что вечером 23 июня Airbus 320 авиакомпании Ernest, летевший из Милана в Харьков, перестал отвечать на запросы авиадиспетчеров. Истребители вылетели с авиабазы Слиач.

По словам очевидцев, в окрестностях городов Кошице и Рожнява были слышны хлопки после того, как МиГ-29 преодолели звуковой барьер.

Вскоре связь с пассажирским самолетом восстановили. Airbus продолжил полет без сопровождения.