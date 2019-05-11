Власти Индии разрешили севшему в Джайпуре самолету Ан-12 продолжить полет

Военно-транспортный самолет Ан-12, летевший из Тбилиси в Нью-Дели через пакистанский город Карачи в пятницу, 10 мая, был принудительно «посажен» индийскими ВВС в аэропорту города Джайпур. Об этом сообщает портал Times Now.

Отмечается, что лайнер задержали, так как он отклонился от курса и проник в воздушное пространство Индии в незапланированном месте — в штате Гуджарат. После этого в воздух подняли истребители ВВС Индии, которые «посадили» самолет в аэропорту Джайпура (северный штат Раджастан).

Какой именно груз перевозил лайнер и кому он предназначался, не сообщается. По факту случившегося был допрошен пилот. После тщательного досмотра лайнер отпустили для продолжения дальнейшего полета по запланированному маршруту.

Первоначально ряд индийских СМИ сообщал, что приземлившийся самолет был грузинским, однако впоследствии Агентство гражданской авиации Грузии опровергло эту информацию, сообщив, что борт был украинским. По его данным, лайнер принадлежит украинской авиакомпании «Мотор Сич».