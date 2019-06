Умер американский музыкант Дейв Бартоломью

В США умер музыкант, композитор и аранжировщик Дейв Бартоломью, сообщил агентству Associated Press его старший сын.

«Его тело просто сломалось. Папе было 100 лет и шесть месяцев», — рассказал он. Музыкант скончался 23 июня в больнице в окрестностях Нового Орлеана.

Бартоломью родился 24 декабря 1918 года в городе Эдгард (Луизиана). Он принимал участие в становлении рок-н-ролла в Новом Орлеане. После Второй мировой войны он создал там свой джаз-бэнд.

Музыканта называют одним из пионеров рок-н-ролла. В соавторстве с пианистом и вокалистом Фэтсом Домино, который является одним из основателей жанра, Бартоломью записал ряд получивших мировую известность композиций, в том числе «Ain’t That a Shame», «I’m Walkin’» и «Let the Four Winds Blow».