Полиция в Петербурге пообещала пресекать нарушения в день «Алых парусов»

Петербургские полицейские 23 июня предупредили, что будут «жестко пресекать все усилия, направленные на нарушение правопорядка», которые будут замечены в этот день сотрудниками правоохранительных органов. Вечером в воскресенье в Петербурге должен состояться праздник выпускников «Алые паруса». Об этом говорится в сообщении на сайте главного управления МВД по городу и региону.

Дело в том, указывается в заявлении пресс-службы главка МВД, что в местную полицию «поступила информация о возможных попытках проведения провокационных акций». Все они, уверены в ведомстве, «направлены на дестабилизацию общественного порядка в городе». «Заверяем, что полиция Петербурга будет действовать строго в рамках законодательства», — говорится в сообщении министерства.

Петербуржцев и гостей города в связи с этим полицейские призвали «с пониманием отнестись к мерам безопасности», которые будут принимать сотрудники правоохранительных органов. Эти действия, пояснили в полиции, направлены на то, «чтобы ничто не могло омрачить праздник», организованный для выпускников школ.

23 июня в ряде российских городов проходят акции против полицейского произвола и фабрикации уголовных дел. В Петербурге аналогичный митинг предполагали провести в центре города, организаторы рассчитывали, что в нем примут участие до 5 тыс. человек. Власти города эту акцию не согласовали.