Умерла американская писательница Джудит Кранц

Американская писательница и журналистка Джудит Кранц умерла в возрасте 91 года, сообщил The Hollywood Reporter ее представитель Джон Теллем. По его словам, писательница скончалась от естественных причин 22 июня в своем доме в Бель-Эйр в Калифорнии в окружении семьи.

Кранц родилась 9 января 1927 года в Нью-Йорке. Она проработала в журналистике 27 лет и писала для изданий Macleans, McCalls, Ladies Home Journal и Cosmopolitan.

Она известна как автор женских романов. Ее первое произведение «Крупинки», опубликованное в 1977 году, через несколько месяцев заняло первое место в списке бестселлеров New York Times.

Книги писательницы переведены более чем на 50 языков мира, их издали общим тиражом более 80 млн экземпляров. Семь романов Кранца были адаптированы для телевидения в формате мини-сериалов.