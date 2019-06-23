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Золото $1 450 (+3,2%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
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Де Ниро и другие звезды Голливуда обвинили Трампа в связях с Россией

Портал NowThis опубликовал на своей официальной странице в Twitter эксклюзивную видеозапись с участием известных людей, в том числе актера Роберта Де Ниро и писателя Стивена Кинга. На этих кадрах они, по сообщению издания, «пробиваются сквозь ложь администрации США о докладе [спецпрокурора по «российскому делу»] Роберта Мюллера».

Видео начинается с выступления Де Ниро. На камеру он говорит, что в 2016 году «российское правительство атаковало» американскую демократию. Следом за ним другой американский актер и кинорежиссер Мартин Шин утверждает, что «они [русские] вмешались в президентские выборы». «Они совершили хакерские атаки на электронные почтовые ящики, распространили ложь в соцсетях», — продолжает артистка Кристин Лати. Американский актер, режиссер и сценарист Лоуренс Фишборн, в свою очередь, отмечает, что у этих людей также были «сотни контактов» с представителями штаба действующего президента США Дональда Трампа.

«Все это, — резюмирует писатель Стивен Кинг, — является частью тайной операции». Она была организована, чтобы помочь Трампу стать главой государства, замечает американская актриса и модель София Буш.

22 марта Мюллер представил доклад своей команды по «российскому делу». В нем, говорит актер Джордж Такей, содержалось одно «изобличающее доказательство», которое когда-либо существовало против действующего президента. Однако «фактически» его никто не читал, отмечает актриса Рози Перес.

До того как этот доклад был выпущен, напоминает Мартин Шин, генпрокурор США Уильям Барр «лгал о содержании» этого доклада: он утверждал, что президент США не делал ничего противозаконного. «Это откровенная ложь», — утверждает на видео актер Кендрик Сэмпсон, отмечая, что Мюллер обнаружил «много доказательств сговора» команды Трампа с Россией, которая, по словам артиста, «знала о нелегальной атаке России на выборы». «Эти люди, — отмечает закадровый голос в видео, — поприветствовали эти действия и поощряли их [россиян] помощь». «И на самом деле, — отмечается в видео, — Трамп признает, что во время предстоящих выборов он нарушит закон [снова]».

Политика
Мюллер не нашел доказательств сговора Трампа с Россией

Далее в видео приводятся положения из доклада Мюллера, которые, по мнению американских артистов и авторов видео, свидетельствуют о связях Трампа с Россией. Среди них — то, что в 2016 году «человек, действовавший в интересах России, сказал советнику Трампа о том, что у российского правительства есть компромат» на экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, после этого сын Дональда Трампа Дональд Трамп-младший получил по электронной почте предложение о компромате на Клинтон и согласился принять его. Все это, утверждает Кристин Лати, было «частью поддержки Трампа со стороны российского правительства». В целом, приходят к выводу спикеры, у представителей кампании Трампа было более 200 контактов с людьми, которые действовали в интересах России, однако президент США «лгал и пытался это скрыть». В конце ролика знаменитости утверждают, что Трамп будет привлечен к ответственности, потому что «никто, даже президент, не выше закона».

О завершении своего расследования по «российскому делу» Мюллер объявил в марте. Согласно части его заключения, которое стало доступно общественности, доказательств сговора предвыборного штаба Трампа с Россией Мюллер не выявил, однако вмешательство со стороны Москвы в выборы было, признал спецпрокурор. Российские власти со своей стороны эту информацию неоднократно опровергали.

Теги: Роберт Де Ниро, Дональд Трамп, Москва
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