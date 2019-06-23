Де Ниро и другие звезды Голливуда обвинили Трампа в связях с Россией

Де Ниро и другие звезды Голливуда обвинили Трампа в связях с Россией

Портал NowThis опубликовал на своей официальной странице в Twitter эксклюзивную видеозапись с участием известных людей, в том числе актера Роберта Де Ниро и писателя Стивена Кинга. На этих кадрах они, по сообщению издания, «пробиваются сквозь ложь администрации США о докладе [спецпрокурора по «российскому делу»] Роберта Мюллера».

Видео начинается с выступления Де Ниро. На камеру он говорит, что в 2016 году «российское правительство атаковало» американскую демократию. Следом за ним другой американский актер и кинорежиссер Мартин Шин утверждает, что «они [русские] вмешались в президентские выборы». «Они совершили хакерские атаки на электронные почтовые ящики, распространили ложь в соцсетях», — продолжает артистка Кристин Лати. Американский актер, режиссер и сценарист Лоуренс Фишборн, в свою очередь, отмечает, что у этих людей также были «сотни контактов» с представителями штаба действующего президента США Дональда Трампа.

«Все это, — резюмирует писатель Стивен Кинг, — является частью тайной операции». Она была организована, чтобы помочь Трампу стать главой государства, замечает американская актриса и модель София Буш.

22 марта Мюллер представил доклад своей команды по «российскому делу». В нем, говорит актер Джордж Такей, содержалось одно «изобличающее доказательство», которое когда-либо существовало против действующего президента. Однако «фактически» его никто не читал, отмечает актриса Рози Перес.