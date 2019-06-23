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Золото $1 450 (+3,2%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Лукойл ₽6 972 (+31,05%) прогноз Велес Капитал к 30.05.20
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Песков сообщил об отношении Путина к Интернету

Президент России Владимир Путин пользуется интернетом, но не «живет» в нем. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в передаче «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Он пользуется интернетом <...> пусть он не живет в интернете, как <...> наше поколение 25 минус», — заявил Песков, добавив, что у президента нет времени на просмотр видеоблогов.

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Он отметил, что интернет стал важной частью жизни общества, и российский лидер понимает необходимость диалога с молодым поколением о тех или иных проблемах и процессах на одном языке.

Таким образом, Путин воспринимает новые форматы и развивается вместе с современным обществом, заключил его пресс-секретарь.

Теги: Владимир Путин, Дмитрий Песков, Интернет
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