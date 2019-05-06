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Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
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Половина россиян заявили о существенном изменении жизни без интернета

Около половины россиян (48%) заявили, что в случае исчезновения интернета их жизнь существенно изменится. Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.

«Гипотетическая ситуация полного исчезновения интернета не вызовет паники среди половины пользователей. Вместе с тем для 48% это станет серьезным испытанием», — отмечается в сообщении центра.

При этом 11% опрошенных заявили, что не представляют, как будут выполнять повседневные действия без интернета, а 37% допустили, что смогут приспособиться.

Еще 27% респондентов сказали, что отсутствие интернета мало что поменяет в их жизни, а для 24% ничего не изменится. 

На сегодняшний день интернетом пользуются 84% россиян. При этом 69% опрошенных выходят в сеть ежедневно, 13% — несколько раз в неделю или месяц и 2% — крайне редко. 

Опрос ВЦИОМа проводился 18 апреля по телефону, в нем приняли участие 1600 человек.

Ранее в мае Росстат сообщил, что 62% россиян используют интернет для общения в соцсетях. Половина пользователей в Сети читает новости и статьи, 36% скачивают фильмы, музыку и игры, 35% проводят финансовые операции, а 26,5% покупают товары и услуги. 

Теги: Интернет, опрос ВЦИОМ
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