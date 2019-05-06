Половина россиян заявили о существенном изменении жизни без интернета

Около половины россиян (48%) заявили, что в случае исчезновения интернета их жизнь существенно изменится. Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.

«Гипотетическая ситуация полного исчезновения интернета не вызовет паники среди половины пользователей. Вместе с тем для 48% это станет серьезным испытанием», — отмечается в сообщении центра.

При этом 11% опрошенных заявили, что не представляют, как будут выполнять повседневные действия без интернета, а 37% допустили, что смогут приспособиться.

Еще 27% респондентов сказали, что отсутствие интернета мало что поменяет в их жизни, а для 24% ничего не изменится.

На сегодняшний день интернетом пользуются 84% россиян. При этом 69% опрошенных выходят в сеть ежедневно, 13% — несколько раз в неделю или месяц и 2% — крайне редко.