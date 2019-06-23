Москвичам пообещали отступление аномальной жары

Похолодание начнется в столичном регионе во вторник, к 29 июня температура может опуститься ниже 20 градусов. Об этом заявил РБК научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Со вторника в Москве начнется понижение температуры, мы прогнозируем, что она понизится на 6–8 градусов и будет понижаться примерно на 1–2 градуса в день. Таким образом, к пятнице температура будет от 17 до 22 градусов, а в субботу — 16–21, в Московской области максимальная дневная температура может быть меньше 20 градусов», — заявил он.

Вильфанд также отметил, что понижение температуры будет сопровождаться понижением атмосферного давления и осадками. Синоптик добавил, что выпадение осадков «стоит воспринимать как благо», так как ранее в июне выпало менее 20% месячной нормы осадков, из-за чего в Москве и области был объявлен высокий уровень пожароопасности.