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Microsoft $147,5 (+7,48%) прогноз Открытие Брокер к 21.06.20
Union Pacific $200 (+17,51%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20
Золото $1 450 (+3,2%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Лукойл ₽6 972 (+31,05%) прогноз Велес Капитал к 30.05.20
Доллар/Рубль ₽60,34 (-4,05%) прогноз Morgan Stanley к 20.06.20
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Политика ,  
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Путин заявил о готовности ждать «созревания» США для диалога

Россия готова ждать, пока США «созреют» для диалога двух стран. Об этом президент Владимир Путин сообщил в интервью НТВ.

По его словам, возможность «продавить» Россию по каким-либо вопросам маловероятна, и поэтому сторонам необходим диалог. Когда США будут к нему готовы, Москва «с удовольствием» начнет развивать отношения, уточнил Путин.

При этом, добавил президент, его американскому коллеге Дональду Трампу политическая система США мешает совершать некоторые действия. «Хотя, конечно, многое зависит от политической воли», — заключил президент.

Теги: Владимир Путин, Интервью, Дональд Трамп
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