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Union Pacific $200 (+17,51%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20
Золото $1 450 (+3,2%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Лукойл ₽6 972 (+31,05%) прогноз Велес Капитал к 30.05.20
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Политика ,  
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В Стамбуле начались повторные выборы мэра

Новые выборы мэра Стамбула проходят в воскресенье, 23 июня, сообщает HaberTurk.

Избирательные участки работают с 08:00 до 17:00 по местному времени (совпадает с московским). В борьбе за пост градоначальника участвуют более 20 кандидатов. Ожидается, что основная борьба развернется между двумя политиками: экс-премьером Турции, представителем возглавляемой президентом Реджеп Тайипом Эрдоганом Партии справедливости и развития (ПСР) Бинали Йылдырымом и Экремом Имамоглу от оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП).

Последний должен был занять пост мэра Стамбула по итогам состоявшихся 31 марта выборов. Тогда он с перевесом в несколько тысяч голосов (менее 0,3%) обошел Йылдырыма. Однако из-за нарушений, допущенных при голосовании, партия турецкого лидера подала апелляцию в Высшую избирательную комиссию с требованием отменить итоги выборов. После этого ЦИК принял решение отменить результаты голосования в Стамбуле и отозвал сертификат о признании мэром города кандидата от НРП. Решение ЦИК поддержал Эрдоган.

Муниципальные выборы 31 марта проходили помимо Стамбула в Анкаре, где также победила оппозиция. Оппозиционные кандидаты одержали также победу в Измире, Анталье, Адане и Мерсине.

Теги: Турция, Стамбул, выборы мэра
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