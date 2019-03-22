Шесть человек погибли при наезде автомобиля на толпу в Китае

Шесть человек погибли при наезде автомобиля на толпу в Китае

По меньшей мере шесть человек погибли и еще семеро пострадали при наезде автомобиля на толпу в китайской провинции Хубэй. Об этом сообщает Sina.

Инцидент произошел в поселении Тайпин в городском округе Цзаоян около 06:00 по местному времени (01:00 мск). Прибывшие на место происшествия полицейские застрелили мужчину, который находился за рулем автомобиля.

В правоохранительных органах назвали наезд на толпу умышленным. Мотивы водителя пока неизвестны, начато расследование произошедшего.

В феврале суд приговорил гражданина Австралии афганского происхождения Джеймса Гаргасуласа, который наехал на толпу людей в Мельбурне 20 января 2017 года, к шести пожизненным заключениям. В результате совершенного им наезда погибли шесть человек, среди них оказались трехмесячный ребенок, который скончался в больнице от полученных травм, и десятилетняя девочка. Еще 27 человек получили различные травмы.