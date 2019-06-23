НАК опубликовал видео с места ликвидации сторонников ИГ в Дагестане

НАК опубликовал видео с места ликвидации сторонников ИГ в Дагестане

Национальный антитеррористический комитет обнародовал видеозапись с места ликвидации двух сторонников «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России) в Дагестане.

Ранее ведомство сообщило, что вечером 22 июня в Хасавюртском районе правоохранители попытались остановить машину ВАЗ-2109, на которой передвигались двое вооруженных бандитов. Те отказались выполнить требование сдаться и открыли огонь.

Боевики были убиты в ходе перестрелки. По данным НАК, они собирались напасть на сотрудников правоохранительных органов. Ведомство не назвало имен преступников, но уточнило, что они были жителями Махачкалы.