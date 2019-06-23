«Укртрансгаз» сообщил о дефиците газа в хранилищах

Запас газа в подземных хранилищах оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины — «Укртрансгаза» — составляет 152 млн куб. м газа, в то время как месячная потребность в нем равна около 240 млн куб. м. Об этом говорится в сообщении компании.

В «Укртрансгазе» заявили, что из-за отсутствия тендерных предложений компания не смогла провести 12 аукционов на закупку топлива с июля по декабрь общим объемом 880 млн куб. м газа. В качестве возможной причины «Укртрансгаз» указал дефицит средств компании.

В сообщении также отмечается, что несколько поставщиков готовы поставить компании 190 млн куб. м газа в июне—августе по заключенным контрактам, если «Укртрансгаз» погасит долг за предыдущие периоды.

Компания предупредила Совет национальной безопасности и обороны страны, а также другие госорганы о риске возникновения чрезвычайной ситуации государственного уровня.