На борту пассажирского теплохода на Волге произошло возгорание

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 63,03 +0,14 EUR Бирж. 71,65 +0,63 Brent 65,15 +1,51% USD Нал. 63,98 62,33 EUR Нал. 72,58 70,77 USD ЦБ 63,13 -0,26 EUR ЦБ 71,35 -0,20 EUR/USD 1,1368 +0,0080 BTC/USD Бирж. 10 753,00 +503,00 IMOEX 2 761,23 -0,68% RTSI 1 375,02 -1,16% DJIA 26 719,13 -0,13% Nasdaq 8 031,71 -0,24%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Microsoft $147,5 (+7,48%) прогноз Открытие Брокер к 21.06.20
Union Pacific $200 (+17,51%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20
Золото $1 450 (+3,2%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Лукойл ₽6 972 (+31,05%) прогноз Велес Капитал к 30.05.20
Доллар/Рубль ₽60,34 (-4,05%) прогноз Morgan Stanley к 20.06.20
Microsoft $147,5 (+7,48%) прогноз Открытие Брокер к 21.06.20
Union Pacific $200 (+17,51%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20
Золото $1 450 (+3,2%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Лукойл ₽6 972 (+31,05%) прогноз Велес Капитал к 30.05.20
Доллар/Рубль ₽60,34 (-4,05%) прогноз Morgan Stanley к 20.06.20
Лента новостей
Курс доллара на 22 июня
USD ЦБ: 63,13 (-0,26) Quote, 21 июн, 12:52
Курс евро на 22 июня
EUR ЦБ: 71,35 (-0,2) Quote, 21 июн, 12:52
Соловьев отреагировал на повышение цен в грузинских кафе для россиян Общество, 01:58 Российские волейболисты одержали девятую победу в Лиге наций Спорт, 01:50 Ким Чен Ын получил письмо от Трампа Политика, 01:38 В НАК сообщили о ликвидации в Дагестане двух сторонников ИГ Общество, 01:33 На борту пассажирского теплохода на Волге произошло возгорание Общество, 01:13 Трамп анонсировал ужесточение санкций против Ирана Политика, 00:56 Хореографа программы Загитовой обвинили в плагиате Спорт, 00:54 «Эдмонтон» выбрал вратаря «Локомотива» в третьем раунде драфта НХЛ Спорт, 00:47 В Тверской области катер врезался в берег Общество, 00:26 В Иране казнили сотрудника оборонной сферы за шпионаж в пользу ЦРУ Политика, 00:09 Бразильские футболисты разгромили Перу и помогли Венесуэле Спорт, 00:03 СМИ опубликовали видео выполнения Ми-28 новой фигуры высшего пилотажа Политика, 22 июн, 23:55 В ДНР заявили о ранении 13-летней девочки в результате обстрела Горловки Общество, 22 июн, 23:37 Трамп предложил сделать Иран «снова великим» Политика, 22 июн, 23:21
Общество ,  
0 
На борту пассажирского теплохода на Волге произошло возгорание

На борту двухпалубного пассажирского теплохода «Василий Чапаев» на Волге произошло возгорание. Как сообщили РБК в пресс-службе управления МЧС по Татарстану, задымление возникло в машинном отделении судна.

Инцидент произошел вечером 22 июня возле населенного пункта Нижний Услон. На борту катера, которое следует по маршруту Москва — Тетюши, находятся 129 пассажиров и 42 члена экипажа. По информации ведомства, никто не пострадал.

По предварительным данным, загорелся силовой кабель дизель-генератора. Причина произошедшего устанавливается.

Общество
На юге Москвы загорелся пришвартованный катер

МЧС отмечает, что теплоход находится на ходу и продолжит движение после портового контроля. Также сообщается, что вблизи находится толкач «Памир», который может отбуксировать теплоход к пристани, которая находится на расстоянии 2—м. Кроме того, на место направлен пожарно-спасательный катер КС-110.

Теги: МЧС, теплоход, возгорание, кабель, Волга, новости РБК
Материалы по теме
У берегов Японии загорелся перевозивший нефть танкер
Общество
Порт в Махачкале заработал после взрыва на танкере
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter