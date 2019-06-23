На борту пассажирского теплохода на Волге произошло возгорание

На борту двухпалубного пассажирского теплохода «Василий Чапаев» на Волге произошло возгорание. Как сообщили РБК в пресс-службе управления МЧС по Татарстану, задымление возникло в машинном отделении судна.

Инцидент произошел вечером 22 июня возле населенного пункта Нижний Услон. На борту катера, которое следует по маршруту Москва — Тетюши, находятся 129 пассажиров и 42 члена экипажа. По информации ведомства, никто не пострадал.

По предварительным данным, загорелся силовой кабель дизель-генератора. Причина произошедшего устанавливается.

МЧС отмечает, что теплоход находится на ходу и продолжит движение после портового контроля. Также сообщается, что вблизи находится толкач «Памир», который может отбуксировать теплоход к пристани, которая находится на расстоянии 2—м. Кроме того, на место направлен пожарно-спасательный катер КС-110.