СМИ опубликовали видео выполнения Ми-28 новой фигуры высшего пилотажа

Российский вертолет МИ-28 выполнил новую фигуру высшего пилотажа, которая пока не получила официального названия. Об этом сообщает телеканал «Звезда», который опубликовал видео с полетом.

Телеканал уточняет, что вертолет перемещается в пространстве со скоростью 90 км в час и при этом успевает вращаться вокруг своей оси.

Ми-28 — ударный вертолет, главная задача которого заключается в уничтожении танков и живой силы противника. Машина также способна работать по наземным целям, патрулировать местность и вести разведку.