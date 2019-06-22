Певец Сергей Пенкин решил подать в суд на авиакомпанию Utair

Российский певец Сергей Пенкин в эфире телеканала «Звезда» сообщил, что подает в суд на авиакомпанию Utair после того, как не смог вылететь из Москвы в Минеральные воды.

Он рассказал, что собирался лететь со своей вокальной школой на гастроли. «Авиакомпания Utair три раза отменяла рейс. Последний вылет должен был быть в четыре утра. Я плюнул и уехал. Я на них подаю в суд», — сказал Пенкин. Помощник певца уточнила «РИА Новостям», что Пенкин подает в суд на перевозчика за причиненный ущерб.

РБК направил запрос в авиакомпанию Utair.

Ранее представитель авиакомпании в беседе с «РИА Новости» опроверг сообщения о сильных задержках рейса в Минеральные воды. «У «Ютэйр» не было многочасовых задержек рейса Москва — Минводы 21 июня», — приводит слова своего собеседника агентство.

Telegram-канал Baza в субботу сообщал, что Пенкина не пустили на борт рейса в Минводы, поскольку певец был сильно пьян.