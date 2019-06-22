Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом в Дагестане

Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом в Дагестане

Микроавтобус перевернулся в Бабаюртовском районе Дагестана, сообщили РБК в пресс-службе МВД республики. В результате ДТП пострадали шесть человек, они получили травмы средней степени тяжести и были госпитализированы.

Авария произошла в субботу, 22 июня, в районе 13:40 мск на трассе Р-215 около села Люксембург. Уточняется, что автобус следовал по маршруту Махачкала — Кизляр. Причиной ДТП стал выезд легкового автомобиля «Нива» на встречную полосу. Водитель «Газели», опасаясь столкновения, выехал на обочину, в результате микроавтобус опрокинулся.