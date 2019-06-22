Японские авиакомпании изменили маршруты из-за извержения на Курилах

Авиакомпании Японии изменили маршруты своих полетов в связи с извержением вулкана Райкоке на Курильских островах, сообщает NHK.

Ранее Главное метеорологическое управление Японии предупредило перевозчиков, что попадающий в самолет пепел может привести к остановке двигателя, а также повредить кабину пилотов. Так, следует отказаться от полетов над северной частью Тихого океана между Японией и Северной Америкой.

Вулкан на острове Райкоке начал извергаться утром в субботу, 22 июня. Отмечается, что на данный момент шлейф вулканического пепла достиг высоты около 13 км. По данным метеорологов, к 23 июня пепел может распространяться от восточной части Курил до окрестностей Алеутского архипелага.