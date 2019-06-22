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Microsoft $147,5 (+7,48%) прогноз Открытие Брокер к 21.06.20
Union Pacific $200 (+17,51%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20
Золото $1 450 (+3,2%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Лукойл ₽6 972 (+31,05%) прогноз Велес Капитал к 30.05.20
Доллар/Рубль ₽60,34 (-4,05%) прогноз Morgan Stanley к 20.06.20
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Технологии и медиа ,  
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Стоимость биткоина превысила $11 тыс.

Днем 22 июня стоимость биткоина превысила психологическую отметку в $11 тыс. Об этом говорят данные бирж CoinMarketCap и CoinDesk.

Согласно CoinMarketCap, по состоянию на 16:00 мск биткоин подорожал до $11 114. В 07:55 мск криптовалюта торговалась $10 626.

Май курс биткоина на CoinMarketCap начал с отметки $5,8 тыс. (9 мая он преодолел планку в $6 тыс., а 12 мая — в $7 тыс.). Уже в конце месяца стоимость криптовалюты превысила отметку $9 тыс.

Стоимость биткоина достигла пика в 2017 году. Тогда за несколько месяцев он подорожал на 1300% и в декабре на некоторых криптовалютных биржах стоил примерно $20 тыс.


 

Теги: биткоин, криптовалюта, стоимость
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