Стоимость биткоина впервые с мая 2018 года превысила $9 тыс.

Курс одной из наиболее популярных криптовалют — биткоина — в четверг, 30 мая, впервые с мая прошлого года превысил психологическую отметку в $9 тыс. Об этом свидетельствуют данные бирж CoinMarketCap и CoinDesk.

По состоянию на 19:05 мск курс криптовалюты составлял $9023,98. Однако затем он вновь начал падать. Уже в 19:10 мск он упал до $8949,57. В 21:20 мск курс биткоина составлял $8632,06.

14 мая курс биткоина впервые с июня прошлого года превысил отметку в $8 тыс. При этом за неделю он подорожал на треть.

Пика стоимости биткоин достиг в 2017 году. Тогда за несколько месяцев он подорожал на 1300% и в декабре на некоторых криптовалютных биржах стоил примерно $20 тыс.