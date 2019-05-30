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РусГидро ₽0,97 (+79,7%) прогноз Атон к 19.04.20 Купить
YY $100 (+47,49%) прогноз JP Morgan к 31.12.19 Купить
Доллар/Рубль ₽63,5 (-2,26%) прогноз Nordea к 28.08.19 Купить
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Финансы ,  
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Стоимость биткоина впервые с мая 2018 года превысила $9 тыс.

Курс одной из наиболее популярных криптовалют — биткоина — в четверг, 30 мая, впервые с мая прошлого года превысил психологическую отметку в $9 тыс. Об этом свидетельствуют данные бирж CoinMarketCap и CoinDesk.

По состоянию на 19:05 мск курс криптовалюты составлял $9023,98. Однако затем он вновь начал падать. Уже в 19:10 мск он упал до $8949,57. В 21:20 мск курс биткоина составлял $8632,06.

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14 мая курс биткоина впервые с июня прошлого года превысил отметку в $8 тыс. При этом за неделю он подорожал на треть.

Пика стоимости биткоин достиг в 2017 году. Тогда за несколько месяцев он подорожал на 1300% и в декабре на некоторых криптовалютных биржах стоил примерно $20 тыс.

Теги: биткоин, стоимость, криптовалюта
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