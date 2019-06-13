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Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,37%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
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В Петербурге посетители парка застряли на аттракционах из-за сбоя

В Санкт-Петербурге посетители парка «Диво остров» на Крестовском острове застряли на аттракционах из-за отключившегося электричества. Об этом порталу Dp.ru сообщила директор парка Татьяна Васюцкая.

«В момент отключения люди находились на аттракционах, сейчас этот вопрос урегулирован», — сказала она.

По словам Васюцкой, никто из посетителей не пострадал. На место происшествия выезжали сотрудники МЧС, однако их помощь не потребовалась. Директор парка уточнила, что «Диво остров» перешел на резервное питание и продолжил работу в штатном режиме.

В пресс-службе «Ленэнерго» уточнили, что электроснабжение было восстановлено в 19:22 мск. Как отмечает «Фонтанка», в районе Крестовского острова произошел технологический сбой на оборудовании 110 кВ.

В группе «ВКонтакте» «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» очевидцы опубликовали фотографию и видео с людьми, зависшими на карусели.

Яндекс. Директ

Ранее в июне в Тольятти возбудили уголовное дело после того, как опрокинулся ненадежно закрепленный батут. В результате пострадали два ребенка 2011 и 2013 годов рождения. Отмечается, что аттракцион эксплуатировался с нарушениями требований безопасности.

 

Теги: Санкт-Петербург, аттракцион
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