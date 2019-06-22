BMW отозвал 200 флагманских кроссоверов X7 из-за подушек безопасности

Немецкий автоконцерн BMW принял решение отозвать в Китае 209 автомобилей модели X7 из-за некачественной сборки. Об этом сообщает агентство Xinhua.

Согласно данным китайского регулятора рынка, брак был выявлен у машин, ввезенных в период с конца ноября 2018-го по март 2019 года. Отмечается, что из-за проблем со сборкой подушки безопасности на этих автомобилях могут работать со сбоями. Компания пообещала бесплатно осмотреть и при необходимости заменить все неисправные детали.

BMW X7 — самый большой кроссовер в линейке производителя. Новинка получила дизайн в стиле прототипа Concept X7 iPerformance, который был представлен на прошлогоднем автосалоне во Франкфурте. В России продажи автомобиля стартовали в марте текущего года.

Ранее BMW отозвал в Европе из-за проблем с проводкой 560 тыс. автомобилей нескольких моделей: E60, E61, E63 и E64. Причиной отзыва послужила возможная коррозия на обшивке аккумулятора, которая может привести к проблемам с проводкой и возгоранию. Отзыв коснулся автомобилей, выпущенных с 2002 по 2010 год.