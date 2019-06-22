У стен Музея Победы в Москве зажгли 1418 свечей ко Дню памяти и скорби

У стен Музея Победы в Москве зажгли 1418 свечей ко Дню памяти и скорби

Всероссийская акция «Свеча памяти», посвященная началу Великой Отечественной войны, стартовала у стен Музея Победы в Москве в полночь, 22 июня. Об этом сообщается на странице музея в социальной сети «В Контакте».

Представители общественных организаций, волонтеры и военнослужащие зажгли от Вечного огня 1418 свечей — по числу дней войны. Кроме прочего, на фасаде музея организовали свето-звуковую инсталляцию.

Днем в музее продолжатся памятные мероприятия. Рота Почетного караула перенесет «Свечу памяти» в Зал Скорби и установит у монумента «Скорбящая Мать».

Также с с 12:00 до 18:00, в кинозале Конев Музея Победы состоятся бесплатные показы фильмов «Брестская крепость», «Восхождение» и «Белорусский вокзал».

Как сообщили «РИА Новости» в пресс-службе Кремля, президент России Владимир Путин в День памяти и скорби примет участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве.

День памяти и скорби — памятная дата, которая отмечается 22 июня в день начала Великой Отечественной войны. Соответствующий указ был подписан первым президентом России Борисом Ельциным в 1996 году.