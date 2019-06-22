Стоимость биткоина впервые с мая 2018 года превысила $10 тыс.

Стоимость биткоина впервые с мая 2018 года превысила $10 тыс.

Курс биткоина в субботу, 22 июня, впервые с мая 2018 года превысил психологическую отметку $10 тыс. Об этом свидетельствуют данные бирж CoinMarketCap и CoinDesk.

Согласно данным биржи CoinMarketCap, по состоянию на 07.55 мск биткоин дорожал на 9,31%, — до $10,626.

Ранее основатель биржи Gemini Тайлер Уинклвосс спрогнозировал рост стоимости криптовалюты до $15 тыс. в случае достижения отметки $10 тыс.

За последний месяц на CoinMarketCap курс биткоина рос, начиная с отметки в $5,8 тыс. (9 мая он преодолел отметку в $6 тыс., а 12-го — $7 тыс.). Уже в конце мая стоимость криповалюты превысила психологическую отметку $9 тыс.

Пика стоимости биткоин достиг в 2017 году. Тогда за несколько месяцев он подорожал на 1300% и в декабре на некоторых криптовалютных биржах стоил около $20 тыс.