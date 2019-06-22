Почти 4 тыс. жителей в Пермском крае остались без газа из-за ДТП

Почти 4 тыс. жителей в Пермском крае остались без газа из-за ДТП

ДТП в городе Александровске Пермского края стало причиной отключения газоснабжения в регионе. В результате без газа остались почти 4 тыс. человек, сообщается на сайте Ситуационно-аналитического центра (САЦ) Минэнерго России.

«22 июня в 01:26 в результате ДТП в городе Александровске на улице Чернышевского, дом 4 нарушена целостность надземного стального газопровода низкого давления диаметром 150 мм», — говорится в сообщении.

Отмечается, что инцидент произошел в субботу в 02:34. Без газа остались 3991 абонента.

Газопровод принадлежит и обслуживается АО «Газпром газораспределение Пермь». В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы.