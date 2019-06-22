Общество , 07:41
0
Почти 4 тыс. жителей в Пермском крае остались без газа из-за ДТП
ДТП в городе Александровске Пермского края стало причиной отключения газоснабжения в регионе. В результате без газа остались почти 4 тыс. человек, сообщается на сайте Ситуационно-аналитического центра (САЦ) Минэнерго России.
«22 июня в 01:26 в результате ДТП в городе Александровске на улице Чернышевского, дом 4 нарушена целостность надземного стального газопровода низкого давления диаметром 150 мм», — говорится в сообщении.
Отмечается, что инцидент произошел в субботу в 02:34. Без газа остались 3991 абонента.
Газопровод принадлежит и обслуживается АО «Газпром газораспределение Пермь». В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы.