В Чечне восстановили отключившееся электроснабжение у 21 тыс. человек

В Чечне восстановили отключившееся электроснабжение у 21 тыс. человек

В Чечне жители трех районов остались без света из-за отключения воздушной линии электропередач. Об этом сообщается на сайте «Чеченэнерго».

«Без электричества остались абоненты части Грозненского, Урус-Мартановского и Ачхой-Мартановского районов», — говорится в сообщении.

По данным компании, отключение произошло в 17:50 мск, после чего специалисты «Чеченэнерго» начали восстанавливать электроснабжение потребителей.

ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщает, что без света остались более 21 тыс. человек. В пресс-службе «Чеченэнерго» агентству рассказали, что за менее чем два часа выездные бригады подали свет потребителям.