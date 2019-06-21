В Роскомнадзоре твит с ругательством объяснили участием во флешмобе

Вечером 21 июня Роскомнадзор ответил на комментарий пользователя в Twitter, используя нецензурную лексику. Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский объяснил РБК, что таким образом ведомство приняло участие в новом флешмобе в соцсети.

По словам Ампелонского, сейчас в Twitter проходит флешмоб по мотивам популярного сообщения одного из пользователей. В нем он эмоционально высказался о своей проблеме. Как отметил представитель Роскомнадзора, участвовать во флешмобе решили после презентации регионального подразделения ведомства в Уральском федеральном округе.

«Мы считаем, что мотивы наших уральских коллег правильные: лучше тысячу раз рассказать, как соблюдать закон, чем один раз наказать за его нарушение. Там правило очень простое: при маскировке нецензурной брани слово не должно однозначно прочитываться», — сказал Ампелонский.

Комментарий от официального аккаунта Роскомнадзора в Twitter появился под фотографией шеф-редактора Znak.com Дмитрия Колезева. Он выложил фото слайда от Роскомнадзора, где на примерах показывалось, как оформлять матные слова, чтобы не получить штраф.