Орешкин заявил об отсутствии признаков рецессии

Индикаторы российской экономики на данный момент не соответствуют рецессии. Об это заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, передает ТАСС.

«Рецессия — это устойчивое снижение, видное по большому количеству индикаторов. Пока вряд ли», — сказал Орешкин.

В мае ВВП вырос всего на 0,2% после 1,7% в апреле. За пять месяцев экономика прибавила 0,7%. Майский рост, по словам министра, связан с календарным фактором, а именно длинными праздниками.

Глава Минэка пояснил, что данные ВВП за месяц волатильны, следует обратить внимание на показатели третьего квартала, которые будут определяющими с точки зрения годовой динамики. Министр также спрогнозировал рост ВВП в июне.