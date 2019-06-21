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Union Pacific $200 (+17,47%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20
Золото $1 450 (+3,2%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Лукойл ₽6 972 (+31,05%) прогноз Велес Капитал к 30.05.20
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Орешкин заявил об отсутствии признаков рецессии

Индикаторы российской экономики на данный момент не соответствуют рецессии. Об это заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, передает ТАСС.

«Рецессия — это устойчивое снижение, видное по большому количеству индикаторов. Пока вряд ли», — сказал Орешкин.

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Орешкин допустил рецессию из-за роста потребкредитов

В мае ВВП вырос всего на 0,2% после 1,7% в апреле. За пять месяцев экономика прибавила 0,7%. Майский рост, по словам министра, связан с календарным фактором, а именно длинными праздниками.

Глава Минэка пояснил, что данные ВВП за месяц волатильны, следует обратить внимание на показатели третьего квартала, которые будут определяющими с точки зрения годовой динамики. Министр также спрогнозировал рост ВВП в июне.

Ранее Орешкин заявил, что высокий темп роста потребительского кредитования является основным риском, способным привести к рецессии российской экономики в 2021 году. Ответственность за принятие решений лежит на ЦБ, добавил министр.

Теги: Максим Орешкин, рецессия, потребительские кредиты, ВВП
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