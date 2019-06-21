Кабмин временно разрешил ввозить запрещенные санкциями товары из Украины

Правительство России разрешило временно ввозить некоторые товары из Украины, запрещенные ответными санкциями в отношении страны. Постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Решение правительства вносит изменения в документ по реализации указа президента о специальных экономических мерах в связи с недружественными действиями Украины в отношении россиян.

В новом постановлении правительство предлагает не распространять запрет на товары, «ввозимые в целях завершения таможенных процедур переработки вне таможенной территории и временного вывоза».

Среди них: трубная продукция (кроме некоторых ее видов), газовые турбины, трансмиссионные валы, электрические двигатели и генераторы, а также несколько типов трансформаторов с диэлектриком.