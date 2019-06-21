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Золото $1 450 (+3,41%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Лукойл ₽6 972 (+31,05%) прогноз Велес Капитал к 30.05.20
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Кабмин временно разрешил ввозить запрещенные санкциями товары из Украины

Правительство России разрешило временно ввозить некоторые товары из Украины, запрещенные ответными санкциями в отношении страны. Постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Решение правительства вносит изменения в документ по реализации указа президента о специальных экономических мерах в связи с недружественными действиями Украины в отношении россиян.

В новом постановлении правительство предлагает не распространять запрет на товары, «ввозимые в целях завершения таможенных процедур переработки вне таможенной территории и временного вывоза».

Политика
Медведев расширил список запрещенных украинских товаров

Среди них: трубная продукция (кроме некоторых ее видов), газовые турбины, трансмиссионные валы, электрические двигатели и генераторы, а также несколько типов трансформаторов с диэлектриком.

Указ о специальных экономических мерах президент России Владимир Путин подписал в октябре 2018 годе «в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия Украины, связанные с введением ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации».

В середине июля президент России Владимир Путин своим указом продлил до конца 2019 года срок действия эмбарго на ввоз в страну с Украины ряда видов продовольственных товаров. Премьер-министр Дмитрий Медведев расширил список запрещенных для ввоза товаров в декабре 2018 года, добавив туда еще более двухсот лиц и компаний. По его словам, такие меры необходимы для «защиты интересов российского государства, компаний и граждан России».

Теги: Кабмин РФ, Санкции, Украина, импортные товары
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