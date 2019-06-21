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Union Pacific $200 (+18,88%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20
Золото $1 450 (+3,13%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Лукойл ₽6 972 (+31,05%) прогноз Велес Капитал к 30.05.20
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Появилось видео задержания радикальных исламистов в Карачаево-Черкесии

Федеральная служба безопасности показала видео задержания группы приверженцев признанной в России экстремистской организации «Ат-Такфир Валь-Хиджра» в Карачаево-Черкессии.

На кадрах видно, как вооруженные сотрудники ФСБ врываются в помещение, где находились подозреваемые и надевают на них наручники. Оперативники выкладывают на стол найденное у них оружие и религиозно-экстремистскую литературу.

Видео: ФСБ

Сотрудники ФСБ вместе с оперативниками МВД и Росгвардии задержали 12 человек 21 июня, одного из них нашли в Москве. По данным службы, в планах группы была попытка создания шариатского государства на Северном Кавказе

Задержанные распространяли идеи радикального ислама, а также пытались сместить с должностей администрацию региона. При обысках у них нашли огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы и экстремистскую религиозную литературу.

Теги: задержание, экстремисты, радикальные исламисты, Карачаево-Черкесия
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