ЦОДД обратился к московским водителям с предупреждением из-за жары

Центр организации дорожного движения правительства Москвы опубликовал предостережение в своем официальном Twitter. Водителей попросили быть аккуратнее из-за жаркой погоды.

«Просим: если чувствуете себя не очень, не садитесь за руль машины/мото/велика. И берите с собой бутылочку воды (кстати, воду раздают в метро и на ЖД) — на улице +33 градуса», — напомнили в ЦОДД.

Отдельно ЦОДД предупредил, что в пятницу вечерний час пик в столице будет ранним и движение на магистралях, ведущих за пределы города, будет затруднено до 20:00.

Ранее МЧС говорило, что температура в столице в пятницу, 21 июня, может достигать 32 градусов, синоптики прогнозировали 30 градусов. Эти значения приблизились к температурном рекорду для этих дней, зафиксированному в 1956 году. На открытии собрания акционеров Африканского экспортно-импортного банка о погоде пошутил премьер Дмитрий Медведев. «Нам особенно приятно принимать столь представительное мероприятие в Москве. Мы постарались обеспечить его проведение, даже обеспечить погоду, которая похожа на африканскую», — сказал он.